لقاح للإيدز يظهر نتائج مذهلة

المصدر: وكالات

عبر العلماء عن تفاؤلهم لكن بـ"حذر" بعد اختبار لقاح فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، أظهر نتائج مذهلة في الاختبارات الأولية على البشر.

وحسب دراسة، نشرت في دورية "لانسيت" الطبية، فإن اللقاح جرى تجريبه على 393 شخصا يعانون من فيروس نقص المناعة في شرق وجنوب أفريقيا وتايلاند والولايات المتحدة.

وذكرت الدراسة أن جميع الأشخاص استجابوا للقاح من خلال إنتاج شكل من أشكال الاستجابة المناعية ضد الفيروس، مشيرة إلى أن "بعد هذه الاختبارات الناجحة، ستجري الآن جولة ثانية من التجارب على مجموعة من 2600 امرأة".

وقال المشرف على الدراسة، دان باروتش: "على الرغم من أن البيانات مشجعة، لكننا في الحاجة إلى مزيد من الحذر".

وأضاف: "نحن في الحاجة إلى انتظار النتائج الكاملة والنهائية للدراسة قبل أن نقرر ما إذا كان سيقي البشر من الإيدز أم لا".

ويعتقد أن ما يقرب من 37 مليون شخص في العالم يعانون من هذا الفيروس، من بينهم مليوني طفل.