تلوث الهواء يسبب السكري

المصدر: وكالات

كشفت دراسة في الولايات المتحدة الى وجود صلة مهمة بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ويقدر العلماء في كلية الطب بجامعة واشنطن أنه في عام 2016 كان تلوث الهواء سببا في واحدة من كل سبع حالات جديدة من مرض السكري على الصعيد العالمي.

وساهم التلوث في 3,2 مليون حالة جديدة من السكري في العالم عام 2016، ما يمثل حوالى 14 % من الحالات الجديدة، كما أشار معدو الدراسة.وقد شكل الرابط بين تلوث الهواء والسكري موضع بحوث سابقة.

وقال الباحثون: "نظن أن التلوث يقلص إنتاج الأنسولين ويسبب التهابات، ما يمنع الجسم من تحويل الغلوكوز في الدم إلى طاقة".

ونسبة الـ14% مصدرها بيانات طبية لـ1,7 مليون شخص من قدامى المحاربين الأميركيين جرت متابعتهم لمدة وسطية تبلغ ثمانية اهوام ونصف ،وجرى اختيار المشاركين في البداية لكونهم من غير المصابين بالسكري.

ووضع الباحثون نموذجاً إحصائياً لرؤية إلى أي مدى قد يفسر تلوث الهواء في مكان الإقامة إصابتهم بالسكري.

كما أن المقارنة أجريت بإصابة أخرى لا يكون فيها هذا التلوث مسؤولاً، وهي الكسور في الأطراف العلوية. وأخذت في الاعتبار عوامل تساعد على ظهور السكري بينها الوزن الزائد والبدانة.