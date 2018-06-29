علاج التوحّد بتقنية تعديل الجينات

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

تمكّن باحثون أميركيون للمرة الأولى من إزالة أعراض التوحّد عن فئران التجارب باستخدام تقنيات وراثية جديدة. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن الباحثين في جامعة تكساس بسان أنطونيو في الولايات المتحدة تمكنوا من الحد من السلوك المتكرر المرتبط بمتلازمة التوحّد من خلال تعديل الجينات المعتلة الموجودة في الدماغ بتقنية «CRISPR-Cas9».

واستطاع فريق الباحثين التحكم في كمية البروتين في الجينات المعتلة بالتقنية الجديدة وتغير نمط الحمض، على النقيض من المحاولات الفاشلة السابقة باستخدام الفيروسات.

وقال هاي يونغ لي، وهو أستاذ مساعد في علم وظائف الأعضاء الخلوية والتكاملية بالجامعة، إن هذه هي المرة الأولى التي أمكن فيها التخلص من أعراض التوحد ولم تكن توجد في السابق أية علاجات للمرض أو وقف أعراضه.

ويأمل الباحثون بتطوير هذه التقنية لعلاج حالات أخرى تتراوح بين إدمان المخدرات وألم الأعصاب والفصام ونوبات الصرع.