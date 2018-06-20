كيف تحمي طفلك من الغثيان أثناء السفر بالسيارة؟

المصدر: د ب ا

أوردت مجلة "إلتيرن فاميلي" أن الانطلاق في رحلات طويلة بالسيارة خلال فصل الصيف قد يُسبب بعض المتاعب الصحية للأطفال كالغثيان.

ولمواجهة ذلك، تنصح المجلة الألمانية بأن يتناول الطفل بعض الأطعمة الخفيفة مثل الخبز أو الفاكهة قبل الانطلاق في الرحلة.

كما ينبغي أن يجلس الطفل على المقعد الأوسط في الخلف، حيث يتوفر له هنا مجال رؤية أوسع إلى الأمام، في حين أن النظر من النوافذ الجانبية لا يجدي نفعاً للتغلب على غثيان السفر، حيث تمر المناظر الطبيعية بسرعة.

وأشارت "إلتيرن فاميلي" إلى أن تشتيت الانتباه يساعد في التغلب على غثيان السفر، ومع ذلك فإن مشاهدة أسطوانات DVD أو قراءة الكتب لا تعد من الوسائل المفيدة في ذلك، ولكن من الأفضل الاستماع إلى أسطوانات CD أو الاستمتاع ببعض الألعاب التقليدية.

ويجب على الآباء اتباع طريقة قيادة كاشفة للطريق، لأن الدخول في المنعطفات بسرعة يزيد من الشعور بغثيان السفر، كما يجب اتباع طريقة قيادة مريحة، مع أخذ فترات راحة بصورة منتظمة.

وعادة ما يلاحظ الأطفال أنفسهم جيداً عندما تظهر عليهم متاعب غثيان السفر، ولذلك يتعين على الآباء أخذ شكوى أطفالهم على محمل الجد، والتوقف في أقرب فرصة والانتظار إلى أن يختفي الشعور بالغثيان.