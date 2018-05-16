علاج واعد لنزلات البرد

ابتكر باحثون بريطانيون علاجاً لنزلات البرد يتمثل في تصنيع جزيء يمنع الفيروس من السيطرة على بروتين في الخلايا البشرية واستخدامه للاستنساخ وحماية نفسه من التدمير بواسطة جهاز المناعة.

والمعروف أنه يصعب تطوير علاجات للرشح لأن الفيروس المسبب له يحتوي على مئات التغيرات كما ينمو سريعا، مما يجعله يطور مقاومة للعقاقير المستخدمة في العلاج.

ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين في جامعة «إمبريال كوليج» قولهم إنه من المتوقع أن يكون العلاج الجديد فعالاً لأنه يستهدف بروتينًا شائعًا يستخدمه الفيروس للاستنساخ بدلاً من استهداف الفيروس نفسه، مما يقلل من خطر مقاومته.

ويشير الباحثون إلى أن الدواء المطور يمكن أن يكون مفيدا للغاية إذا ما أُعطي في مرحلة مبكرة من الإصابة بعدوى الرشح، ويجري العمل الآن على صنع نسخة منه قابلة للاستنشاق، بحيث تصل إلى الرئتين بسرعة.

وقد أجرى الباحثون دراسات مختبرية حتى الآن، ويأملون في إجراء التجارب على البشر قريبا تمهيدا لطرح العلاج.