منكهات الزبادي تخفض ضغط الدم

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول لبن الزبادي كونه فاتحاً للشهية ومنكهات قبل وجبات الطعام يخفف من ارتفاع ضغط الدم والتهابات الجسم ويزيد من صحة الأمعاء، حيث توصل باحثون من جامعة ويسكونسن- ماديسون الأميركية إلى أنه حتى مع تناول الكثير من اللحوم والكربوهيدرات، فإن مقبلات الزبادي تساعد على التخلص من الالتهاب الناتج عن الدهون المشبعة.

هذه الدراسة التي نشرتها «ديلي ميل» هي الأحدث لعرض منتجات الألبان المتخمرة مثل الزبادي والجبن، التي يمكن أن يكون لها تأثيرات تحويلية على صحة الأمعاء والالتهابات، الأمر الذي يتعارض مع البدعة الصحية الشائعة في تجنب منتجات الألبان.

وقال الباحث الرئيسي براد بولينج، أستاذ علوم الأغذية: «لقد رأينا تأثيراً فورياً لتناول الزبادي استمر لمدة تسعة أسابيع، ولاحظنا أن صحة الجسم تتحسن بمرور الوقت».

ويرتبط الالتهاب المزمن مع السمنة، متلازمة الأيض، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض أخرى.