إزالة الجزئيات العدوانية تعالج سرطان المريء

تمكن الباحثون في جامعة «إمبريال كوليدج» بلندن من تحديد جزيئات عدوانية تسبب انتشار الأورام الخبيثة في المريء، والذي يتسبب بوفاة 93 في المائة من المصابين في غضون خمس سنوات.

وذكرت «ديلي ميل» أن عملية إزالة هذه الجزيئات العدوانية من الحمض النووي مع تحرير الجينات، تسهم في إبطاء نمو الأورام وتجعل العلاج الكيميائي أكثر فعالية، وقد ساهم هذا الإنجاز الكبير في توفير الأمل للآلاف من مرضى سرطان البنكرياس.

والمعروف أنه يصعب إيقاف خلايا سرطان البنكرياس لأن لديها قشرة صلبة تمنع اختراق خلايا الجهاز المناعي لها، ولكن يأمل الباحثون أن يتمكن الإنجاز الجديد من وقف تكون هذه القشرة الآن.

يشار إلى أنه يتم تشخيص حوالي 10000 شخص بهذا المرض في بريطانيا وحدها في كل عام، ولم يطرأ أي تحسن يذكر على نسبة النجاة منذ الثمانينيات.