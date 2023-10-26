أضرار كثرة المنبهات "الشاي والقهوة" على الصحة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



المنبهات هي مجموعة من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وتزيد من اليقظة والانتباه، ومن أشهر المنبهات الشعبية هي الشاي والقهوة، ولكن هناك أيضًا منبهات أخرى مثل المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الطاقة.

ويحتوي كل كوب من القهوة على حوالي 95 ملغ من الكافيين، في حين يحتوي كوب من الشاي الأسود على حوالي 47 ملغ من الكافيين، وتختلف كمية الكافيين في المشروبات الأخرى، حيث يحتوي كوب من المشروبات الطاقة على حوالي 80 ملغ من الكافيين.

ومع ذلك، يجب أن يتم استهلاك المنبهات بحذر، حيث إن تناول كمية كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الأرق والقلق والارتجاف، وقد يزعج بعض الأشخاص من المعدة أو يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وكثرة تناول المنبهات قد تسبب عدة آثار سلبية على صحة الإنسان، لذلك يستعرض "الدستور" بعض الأضرار المحتملة:

الأرق

يمكن أن يؤدي تناول المنبهات بكميات كبيرة إلى صعوبة في النوم والأرق، مما يؤثر على جودة النوم ويزيد من التعب والإرهاق.

القلق والتوتر

قد يزيد تناول المنبهات من مستويات القلق والتوتر، ويجعل الشخص يشعر بالارتجاف والتوتر العصبي.

اضطرابات المعدة

قد يسبب تناول المنبهات بكميات كبيرة مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الحموضة المفرطة والحرقة والغثيان.

اضطرابات القلب

يمكن أن يؤدي تناول المنبهات بكميات كبيرة إلى زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل قلبية في بعض الأشخاص.

الإدمان

تحتوي المنبهات على مادة الكافيين التي يمكن أن تسبب الإدمان في حالة تناولها بشكل متكرر وبكميات كبيرة، مما يجعل الشخص يعتمد على المنبهات للحفاظ على اليقظة والانتباه.

لذا، يُنصح بتناول المنبهات بشكل معتدل وفقًا لتوصيات الأطباء، وتجنب تناولها بكميات كبيرة أو بشكل مفرط للحفاظ على صحة جيدة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز