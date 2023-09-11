ماهي عشبة القطونة؟وما فوائدها؟

المصدر: البيان

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تتميز بذور القطونة بمحتواها الغني من المواد الطبيعية والمفيدة لصحة الجسم وعلاج بعض مشاكله، فما هي بذر قطونة؟ وما هي فوائدها للجسم؟ وهل هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة التي قد تُسببها؟

تعد نبتة القطونة من النباتات السنوية ذات ساق عشبي منتصب قليل التفرع، ولها أزهار بيضاء صغيرة، وتحتوي على مواد هلامية ومواد دهنية بحيث تصل نسبة الزيوت في بذورها إلى 2%.

استخدمت البذور قديمًا في الطب البديل من أجل علاج العديد من مشاكل الإمساك المزمن، والإسهال الطفيف، ووجع المفاصل، والحرارة المرتفعة، والصداع، كما تحتوي بذورها على نسبة عالية من المواد الفعالة الآتية: البوتاسيوم، الأملاح، الزيوت العطرية، الإكوبو بوزيد (Akobo Bouzid).

تعد بذور القطونة من أهم عناصر الطب البديل المستخدمة في علاج مشاكل الجسم وبالتحديد مشاكل الجهاز الهضمي، ومن أهم فوائدها الآتي:

1. علاج الإمساك

الاستخدام الطبي الأكثر شيوعًا لبذور القطونة هو المساعدة في علاج الإمساك، بحيث تساعد الألياف الغذائية القابلة للذوبان الموجودة فيها على التخفيف من حدة الأعراض، وتحفيز الحركة داخل الأمعاء.

2. التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي

قد ظهرت مدى فاعلية بذور القطونة في علاج متلازمة القولون العصبي في العديد من الحالات، نظرًا لمحتواها الكبير من الألياف القابلة للذوبان، بحيث تخفف من أعراض القولون العصبي.

3. مشاكل صحية أخرى

بالإضافة إلى فوائد بذور القطونة في علاج مشاكل الأمعاء، قد تكون مفيدة أيضًا في:

• تخفيض الكوليسترول الضار بالجسم.

• التخفيف من آلام البواسير.

• المساعدة في خفض ضغط الدم.

• المحافظة على مستويات طبيعية للسكر في الدم.

• التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

• تخفيض الوزن الزائد.

عند تناول بذور القطونة بشكل مبالغ فيه يفوق الكمية الموصى بها، قد يؤدي ذلك إلى حدوث بعض الآثار الجانبية، التي تشمل:

• تشنجات وآلام في البطن.

• الإسهال والغازات المزعجة.

• استفراغ وغثيان.

• كثرة حركة الأمعاء.

هناك بعض الأشخاص يجب عليهم عدم استخدام بذور القطونة لتجنب حدوث أي من الأعراض الجانبية لديهم، ومن هذه الفئات: الأطفال، والأشخاص المصابون بأمراض الكلى، والأشخاص الذين يعانون من صعوبة في البلع أو تضيق بالمريء، والنساء الحوامل إلا في حالة التوصية الطبية باستخدامه.

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