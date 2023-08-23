مصر تعلن رصد حالتين مصابتين بمتحور"كورونا" الجديد "

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة المصرية إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، مشيرة إلى أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وقالت الصحة المصرية، في بيان لها، إن "قطاع الطب الوقائي، بالوزارة يقوم بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى".

وأكدت الوزارة، أن أعراض الإصابة بتمحور "EG-5.2" هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرة إلى أن "التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز