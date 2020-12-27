الأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء لتقليل مخاطر أمراض القلب

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

توصلت دراسة حديثة إلى أن التوقف عن أكل اللحوم الحمراء واستبدالها بالأسماك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بمقدار الثلث.

ووجد الباحثون في جامعة غلاسكو الاسكوتلندية أن آكلي الأسماك كانوا أقل عرضة بنسبة 30 % للإصابة بنوبة قلبية، ولديهم فرصة أقل بنسبة 22 % للإصابة بفشل القلب، وأقل عرضة بنسبة 21 % للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

وبعد تعديل عوامل مثل مؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة والظروف الصحية الأساسية، وجدت الدراسة التي نظرت في النظام الغذائي لأكثر من 420 ألف شخص على مدى 8 سنوات، أن النباتيين كانوا أيضاً أقل عرضة لمشاكل القلب.

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