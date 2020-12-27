تشخيص الاكتئاب من خلال حجم حدقة العين

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

تمكن باحثون ألمان، من إثبات وجود علاقة بين الاكتئاب وحجم حدقة العين، وبالتالي، تشخيص الإصابة بهذا المرض من خلالها.

وقال الباحثون في معهد «ماكس بلانك» للطب النفسي في مدينة هايدلبرغ الألمانية: إن «الإنسان عندما يخسر أو يربح شيئاً، فإن ذلك يؤثر على حجم حدقة العين، حيث أثبتت التجارب أن حدقة العين تتمدد بشكل أقل عند المصابين بالاكتئاب مقارنة بمثيلتها عند الأصحاء».

وأكدوا أنه «يمكن الاستعانة بهذا التشخيص البيولوجي في تشخيص مرض الاكتئاب، حيث لا تتمدد حدقة العين بشكل كبير عند مرضى الاكتئاب، وتتفاوت -أيضاً- ما بين المصابين بالاكتئاب العادي والحاد».

وذكر موقع «ميدكال إكسبرس، أن»التجارب كانت عبارة لعبة بسيطة بين المتطوعين مقابل ربح مبلغ معين من المال، وبالطبع الحافز المالي يعتبر شيئاً جيداً، يتسبب في اتساع حدقة العين لدى الأشخاص الأصحاء«.

وقال الموقع، إن الباحثين استخدموا تصوير حدقة العين بالرنين المغناطيسي.

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