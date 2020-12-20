ضرورة الإقلال من الدهون والسكريات أثناء العمل في المنزل

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

حذر معهد الاستشارات الصحية المهنية من أن العمل المنزلي يرفع خطر الإصابة بالبدانة بسبب قلة الحركة من ناحية، وكثرة تناول الطعام من ناحية أخرى. ولتجنب ذلك ينصح المعهد الألماني باتباع نظام غذائي صحي يراعي الالتزام بثلاث وجبات رئيسة يتم تناولها في أوقات محددة من اليوم، مع مراعاة الابتعاد عن الوجبات السريعة، والإقلال من الدهون والسكريات.

ومن المهم أيضاً تناول وجبات بينية صحية مثل المكسرات كالجوز واللوز والكاجو والفواكه والخضروات كالجزر والتين؛ حيث إنها تعمل على رفع درجة التركيز أثناء العمل من ناحية ولا تتسبب في اكتساب الجسم للمزيد من السعرات الحرارية كالشوكولاتة والحلويات من ناحية أخرى.

ولتقليل كمية السكر يمكن تناول الزبادي الطبيعي بدلاً من زبادي الفواكه. ويراعى أيضاً شرب السوائل، بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً، ومن الأفضل شرب المياه والشاي غير المحلى، مع تناول الأغذية الغنية بالمياه مثل الخيار والطماطم.





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