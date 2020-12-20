علاج جديد وآمن لنوبات صرع الأطفال

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

توصلت دراسة أمريكية كندية مشتركة، إلى خيار جديد، لمساعدة الأطفال الذين يعانون من الصرع الذي يصعب علاجه، على العيش بلا نوبات.

وأفاد الباحثون أن العلاج الحراري بالليزر الموجه بالرنين المغناطيسي، وهو إجراء طفيف التوغل في الأطفال الذين يعانون الصرع المقاوم للأدوية، ناجح في أكثر من نصف الحالات، في وقت قصير.

ودرس الباحثون في الولايات المتحدة وكندا نتائج الأطفال الذين خضعوا للعلاج بالليزر منذ 2013، مقارنة مع الجراحة؛ الخيار العلاجي الآخر.

ووفق موقع «يو بي آي» قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة إليسا ويدغاغا، المتخصصة في الأشعة العصبية للأطفال بمستشفى الأطفال بتورونتو: «هو إجراء جديد نسبياً، في كندا والولايات المتحدة، لا يوجد الكثير من المعلومات عن نتائج ومضاعفات هذا الإجراء».

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