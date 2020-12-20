تحذيرات من استخدام مستحضرات التجميل أثناء الرياضة

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

حذر أطباء من ترك مستحضرات التجميل على الوجه أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ما قد يسبب أضراراً كبيرة للبشرة. ويعود ذلك إلى أننا بحاجة إلى العرق لتبريد أجسامنا باستمرار أثناء ممارسة الرياضة. لكن، عندما تتفتح مسام البشرة بينما تغطيها طبقة من مستحضرات التجميل، تنحصر الشوائب، وتتراكم الأوساخ على المسام مكونة البثور السوداء.

وقالت الدكتورة بريثي دانيال، المديرة الطبية في عيادة أطباء لندن لمجلة «هيلث بيوتي» إن «العرق يحتاج للتبخر، لتبريد الجسم وتخليصه من الشوائب، ولكن منع هذه العملية بإغلاق المسامات، يمكن أن يسبب فرط نمو الميكروبات مثل بكتيريا حب الشباب ما يسبب البقع وتطور الحبوب الصغيرة وزيادة حجمها». ونصحت دانيال بإزالة مستحضرات التجميل قبل بدء التمارين الرياضية ثم غسل الوجه مرة أخرى بعد الانتهاء.

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