هزّ الرِجلين قد يؤشر إلى بعض الأمراض

المصدر: (دبي _ البيان الصحي)

كشفت دراسة أمريكية نشرت في مجلة «هيلث بلاس» أن هزّ الأرجل قد يكون رد فعل عابراً لدى البعض، إلا أنه لدى آخرين قد يصبح مكتسباً مع مرور الأيام فيتحول إلى سلوك يكون بمثابة عادة سيئة لا أكثر، أو قد يعكس مواقف مقلقة، مثل العصبية والخوف وقلة الثقة بالنفس.

واستناداً إلى الدراسة، فإن الأشخاص الذين يهزون أقدامهم بطريقة عصبية أثناء الجلوس بمعدل يفوق 16 مرة في الثانية هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلبية والدماغية الوعائية.

ويقول رئيس قسم طب الحالات الحرجة في معهد القلب الأمريكي، إن نوم أولئك الأشخاص غير مستقر، وهم يتحركون مئات المرات في الليلة، لذا فهم أكثر عرضة لتسارع دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وهما عاملان مهمان من بين العوامل التي تزيد خطورة إصابة الشرايين القلبية والدماغية بالمرض.

هل يمكن التخلص من مشكلة هزّ الرجلين؟ نعم هناك تقنيات لا تخفى على الطبيب يمكن استعمالها لفك الارتباط بين المواقف المقلقة وعادة الهزّ، ومن هذه التقنيات إجبار النفس على عدم الهزّ أو ترك الرِجل عمداً في وضع غير مريح.

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