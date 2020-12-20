بريطانيا تخطط لزيادة عدد المتبرعين بالأعضاء

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

أعلنت بريطانيا أنها تخطط لزيادة عدد من يتبرعون بأعضائهم، عبر تغيير قواعد القبول وافتراض الموافقة على التبرع بالأعضاء ما لم يصرح المرء بالرفض. وذكرت وزارة الصحة أن البرلمان سيناقش قريباً تشريعاً لتطبيق إطار العمل الجديد للتبرع بالأعضاء والأنسجة، في وقت لاحق هذا العام ومن المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذ في ربيع عام 2020. وقالت وكيلة في وزارة الصحة، جاكي دويل برايس: «نعتقد أن بمقدورنا إنقاذ ما يصل إلى 700 حياة أخرى سنوياً بإجراء هذه التغييرات».

وستكون هناك استثناءات في نظام افتراض القبول، بما في ذلك من هم أقل من 18 عاماً، ومن يفتقرون إلى القدرة العقلية على فهم التغييرات، ومن لم يقضوا في إنجلترا آخر 12 شهراً على الأقل قبل الوفاة. ونظام افتراض القبول معمول به في ويلز، ونشرت أسكتلندا أيضاً خطة لنظام تبرع يقوم على ضرورة التصريح برفض التبرع بالأعضاء. وذكر جهاز الصحة العامة أن هناك نحو ستة آلاف اسم مدرج على قائمة الانتظار لزرع الأعضاء في بريطانيا.

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