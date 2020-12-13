مخاطر صحية للوقوف مطولاً خلال العمل

المصدر: (دبي _ البيان الصحي)

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة «نيو هيلث جورنال»، أن الأعمال المكتبية التي تتطلب الوقوف، أكثر إيلاماً وضرراً بالصحة من الأعمال التقليدية.

وفي تفاصيل الدراسة، يشير الباحثون إلى أن بعض الأعمال التي تتطلب الوقوف بدلاً من الجلوس، تؤدي لتورم الأوردة وآلام الساق وأسفل الظهر، إضافة لمشكلات في القلب.

ويعتقد الخبراء أنها تؤثر في التركيز أيضاً، إذ تبطئ التفاعلات العقلية، ما يؤدي لضعف الإنتاجية في العمل، وعدم اتخاذ القرار الإبداعي. وترى الدراسة، أن الوقوف المستمر لمدة ساعتين، يضر صحة الموظفين، إذ يؤثر في الأطراف السفلية، ما يجعلهم كسالى عند الاستجابة للمهام الموكلة إليهم.

ويقول خبراء هذه الدراسة، إن المكاتب التي باتت تعتمد طريقة الوقوف والمحال التجارية، أصبحت شائعة جداً ضمن الحياة المتطورة والسريعة.

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