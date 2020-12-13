الخرف والزهايمر من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

كشفت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن مرض الزهايمر وغيره من أشكال الخرف مصنفة الآن بين الأسباب الرئيسية المسببة للوفاة حول العالم للمرة الأولى. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف مستشهدة بالإحصاءات: إن الخرف يصنف في المرتبة السابعة، إذ يتسبب في وفاة نحو نصف مليون شخص.

ويُعد ثالث أكثر نوع قاتل من الأمراض في أوروبا والأمريكيتين. وكانت أبرز الأسباب المؤدية للوفاة في العام الماضي حول العالم، مرض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى الجهاز التنفسي السفلي، والظروف المميتة بين الرضع.

وتضم قائمة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة سرطان الجهاز التنفسي، والخرف، والإسهال، والسكري، ومرض الكلى. وزادت الوفيات بالسكري بنسبة 70% في عقد لتصل إلى 1.5 مليون العام الماضي. وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا في طريقه ليصنف بين الأسباب الرئيسية المؤدية للوفاة في 2020، بأكثر من 1.5 مليون وفاة بسبب الجائحة حتى الآن.

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