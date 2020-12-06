علاقة للاكتئاب بالنحافة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

نشر علماء من كلية الطب في جامعة سيؤول الكورية الجنوبية نتائج أبحاث تتحدث عن علاقة الاكتئاب بالنحافة.

وفي مقال نشرته مجلة British Journal of Psychiatry قال العلماء إنهم توصلوا لتلك النتائج بعد أن قاموا بأكثر من 180 بحثاً علمياً لإيجاد العلاقة بين وزن الجسم والحالة العقلية للإنسان.

وأكدوا أن جميع الأبحاث بينت أن النساء والرجال شديدي النحافة يصابون بالاكتئاب على حد سواء، ولكن من غير الواضح بعد ما إذا كان فقدان الوزن هو السبب بالاكتئاب أم العكس.

وأكد العديد من علماء النفس أن النساء ذوات الوزن الزائد معرضات للاكتئاب أكثر من غيرهن.

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