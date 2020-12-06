23.6 % ارتفاعاً متوقعاً لكبار السن في دبي بحلول 2025

المصدر: دبي _ البيان الصحي

ارتفعت معدلات الإصابة بأمراض الشيخوخة وفي مقدمتها الزهايمر والرعاش، وقد وضعت منظمة الصحة العالمية مكافحة أمراض الشيخوخة ضمن أولوياتها لكي يكون العالم مستعداً لمواجهة الوضع، وعلى صعيد دولة الإمارات يتوقع ارتفاع النسبة تدريجياً لتصل إلى 23.6% بحلول عام 2025، ووفق الاتحاد الدولي لجمعيات مرضى الزهايمر، فإن 44 مليون شخص في العالم مصاب حالياً بالزهايمر.

الإمارات:

6.6 %

فئة كبار المواطنين من عدد سكان إمارة دبي

23.6 %

زيادة متوقعة للحاجة لخدمة الزيارات المنزلية لكبار المواطنين

تقديرات:

135 مليوناً عدد مرضى الشيخوخة في العالم عام 2050

600 مليار دولار الكلفة العالمية للرعاية الصحية للمرضى

70 % من مرضى الشيخوخة سيكونون في البلدان الأكثر فقراً

أمراض الشيخوخة:

هشاشة العظام

اضطرابات النوم

ضعف السمع

ضعف الرؤية

السقوط المتكرر

الشلل الرعاش

السلس البولي

أعراض رئيسية مرتبطة بالشيخوخة:

فقدان حاد للذاكرة

تناقص في المقدرة على القيام بالأعباء العقلية مثل القراءة والعمليات الحسابية

نسيان الزمن والمكان

نسيان حقائق مهمة أو التعرف على أشخاص كانوا يعرفونهم معرفة جيدة من قبل

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