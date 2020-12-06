الذكاء الاصطناعي يحدد نوع الشخص وفقاً لطريقة ابتسامته

المصدر: دبي _ البيان الصحي

تختلف طريقة ابتسام الرجل عن المرأة، على نحو يسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بتحديد نوع الشخص وفقاً لطريقة ابتسامته، حسب ما توصلت إليه دراسة علمية بريطانية. وتعتبر الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة «برادفورد» البريطانية هي الأولى من نوعها التي تعتمد على الحركة الديناميكية للوجه عند الابتسام، للتمييز تلقائياً بين الرجل والمرأة.

وقام فريق الدراسة برئاسة البروفسور حسن أوجايل برصد 49 علامة مميزة على وجه الإنسان، تتركز في الأساس على المناطق حول العينين والوجه والأنف، واستخدم هذه النقاط لقياس التغيرات التي تطرأ على عضلات الوجه عند الابتسام، عن طريق تحديد المسافات التي تتغير بين النقاط المختلفة على الوجه، وكذلك مدى سرعة حدوث هذه التغيرات عندما ترتسم الابتسامة.

واعتماداً على هذه المعايير، اتجه فريق البحث بعد ذلك إلى قياس الاختلافات التي تحدث بين الرجل والمرأة عند الابتسام، وتبين بشكل مبدئي أن ابتسامة المرأة عادة ما تكون أكثر اتساعاً، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن البروفسور أوجايل قوله: «لقد أكدت دراستنا أن المرأة بالقطع لها ابتسامة أوسع، حيث يتسع فمها ومنطقة الشفاه بشكل أكبر بكثير مقارنة بالرجل».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز