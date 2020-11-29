«فنون الطهي» يلبي تطلعات الذواقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستمر النسخة الثالثة من طاولة الشيف تلبية تطلعات أصحاب الذوق الرفيع من محبي الطعام في أبوظبي مع العروض المتفردة التي تقدمها المطاعم المشاركة في حملة «أطباق بلمسات فنية» والتي تستمر لغاية 15 ديسمبر المقبل.

تأتي هذه النسخة من سلسلة طاولة الشيف ضمن موسم فنون الطهي في أبوظبي 2020، مهرجان الطعام السنوي الأشهر في العاصمة الإماراتية والذي يستمر لمدة 6 أسابيع. وتسلط سلسلة طاولة الشيف الضوء على حرفية كبار طهاة المطاعم الفاخرة في أبوظبي وإبداعهم بتصميم قوائم طعام حصرية للسلسلة تمزج بين النكهة الشهية وأسلوب التقديم الجذاب.

وتقدّم المطاعم المشاركة في سلسلة طاولة الشيف قوائم طعام مؤلّفة من خمسة أطباق تتضمن خيارات نباتية وغير نباتية وتعكس اللمسة الفنية لهذه المطاعم، لترتقي هذه الأطباق الشهية بما تجسّده من جمالٍ فني إلى تجربة فريدة تصحب الضيوف في رحلةٍ عبر الحواس.

ويدعو مطعم «إل بي إم» رواده للاستمتاع بتجربة تناول طعامٍ أنيقة وفريدة يبتكرها الشيف رافاييل بإلهامٍ من مطبخ الجنوب الفرنسي، يتميز فيها طبق السلطعون المقشر مع جازباتشو الخيار وطبق باييا بثمار البحر؛ فيما يقدم الشيف هي جيا في «شانغ بالاس»، المطعم الشهير من علامة شانغريلا، مزيجاً فريداً من مأكولات مطبخ الشرق الأقصى والأطباق العصرية اللذيذة.

وتستوحي قائمة طاولة الشيف في المطعم الهندي المعاصر «مرطبان» إبداعاتها من الرانجولي، الفن الهندي الذي يتمحور حول تصميم أنماط فنية باستخدام الكوارتز، ويتألق فيها طبق روبيان بهاتي ودجاج كان كان.

ويستلهم الشيف لي من مطعم «هاكاسان»، أفكاره من مفاهيم التوازن والاعتدال الصينية، حيث يبدع بمزج تقنيات الطهو التقليدية والنكهات المعاصرة لإعداد أطباق يتجلى فيها التوازن المثالي بين النكهات الكانتونية الشهية واللمسات الفنية كطبق ديم سم الفاخر وسمك القاروس التشيلي المشوي على الفحم مع العسل.

ويقدم «فيلا توسكانا» أشهر المأكولات الإيطالية التي يعدها الشيف روزاريو بإلهامٍ من أعمال المبدع ليوناردو دافينشي، كطبق كبد البط المشوّح وفطيرة فطر بورتشيني.

ومن جهته، يضفي «سيجنتشر 3» لمسة استثنائية على سلسلة طاولة الشيف، مع قائمته المميّزة التي تجمع بين أطباق المطبخ اليوناني العصري المستوحاة من أصناف المازات التقليدية من مطعم سونتايا، وتوليفات جنوب شرق آسيا في مطعم بودا بار بيتش.

ويبدع الشيف الإيطالي ماركو في مطعم «فيرسو» بإلهامٍ من رائعة أنطونيو فيفالدي «الفصول الأربعة»، ليجمع بين النكهات التقليدية واللمسات العصرية لأساليب الطهي إيطاليّة المميّزة. وتتميز قائمة الطعام بطبق طاجن لحم الغزال وطبق صدر البط بالعسل.

أما الشيف تران من مطعم «لي جيانج»، وجهة المأكولات الصينية والجنوب شرق آسيوية، فيستوحي إلهامه من تقنيات الألوان المائية اليابانية ليبدع أطباقاً فريدة مثل طبق تارتار لحم عجل واجيو وسمك القد الأسود بصلصة ميزو.

ويقدم برنامج موسم فنون الطهي في أبوظبي المتنوّع تجارب مميزة ترضي كل الأذواق، بدءاً من الانطلاق مع الضيوف في رحلةٍ عبر مطاعم المدينة بحثاً عن كنوز الطعام، وصولاً إلى الانغماس بأشهر وجهات الحلويات واستكشاف عروض تناول القهوة الرائعة في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية.

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