نصائح للوقاية من نوبات الربو في الشتاء

المصدر: دبي - البيان الصحي

يشتد مرض الربو مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ويشعر بعض المرضى بضيق في الصدر وتفاقم أعراض المرض لديهم.

أطباء متخصصون في أمراض الحساسية والربو من جامعة أكسفورد قدموا مجموعة من النصائح للوقاية من نوبات الربو في فصل الشتاء، حسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

- تناول الدواء على النحو الموصوف من قبل الطبيب هو خط الدفاع الأول ضد نوبات الربو.

- يساعد جهاز الاستنشاق الوقائي على جعل الممرات الهوائية أقل حساسية للمحفزات مثل الهواء البارد.

- بمجرد ظهور الأعراض، مثل السعال أو الأزيز أو ضيق التنفس أو ضيق الصدر، يجب استخدام جهاز الاستنشاق.

- عند الخروج من المنزل ينبغي وضع وشاح حول الأنف والفم للمساعدة في تدفئة الهواء قبل استنشاقه.

- يساعد التنفس من الأنف على تدفئة الهواء قبل دخوله إلى الرئتين.

- يزداد استخدام المدافئ خلال فصل الشتاء، وهي من مثيرات نوبات الربو.

- الابتعاد قدر الإمكان عن المثيرات مثل البخور والشموع المعطرة وغيرها.

- يحتاج مريض الربو لاستخدام جهاز الاستنشاق الوقائي بشكل دائم حتى عندما يشعر بتحسن.

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