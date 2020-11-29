التفكير الإيجابي يقلل من تدهور الذاكرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

وجدت دراسة جديدة نشرت في دورية «سيكولوجيكال ساينس» أن الأشخاص الذين يشعرون بالحماسة والبهجة - ما يسميه العلماء «التأثير الإيجابي» - أقل احتمالية في المرور بتجربة تدهور الذاكرة مع التقدم في العمر. وهذه النتيجة تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول دور التأثير الإيجابي في الشيخوخة الصحية. وقام الباحثون بفحص الصلة بين التأثير الإيجابي وتدهور الذاكرة بالوضع في الاعتبار السن والجنس والتعليم والاكتئاب. وقالت كلاوديا هاس وهي أستاذ مساعد في جامعة نورث ويسترن الأمريكية وهي أحد واضعي الدراسة: «أظهرت نتائجنا أن الذاكرة تتراجع مع التقدم في العمر».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز