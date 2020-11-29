تحذيرات من مخاطر على صحة القدمين أثناء المكوث في المنزل

المصدر: دبي - البيان الصحي

لا يزال العديد من الموظفين مضطرين للعمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا، وما يجهله الكثيرون أن هذا الأمر قد يؤثر على صحة القدمين. ونظراً لأن الناس أمضوا عدة أشهر في العزل الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا، وباتوا يرتدون الأحذية بشكل أقل بكثير من السابق، فقد انخفضت الشكاوى حول التهاب الأعصاب ومشاكل القدمين. ومع ذلك، بالنسبة لكثير من الناس، فإن العمل من المنزل لعدة أشهر يعني أيضاً العمل لوقت طويل جداً دون حذاء، حيث يبقى الموظف حافي القدمين في منزله. وأوضح أخصائي معالجة القدم بوبي بورزيا لصحيفة أميركية الشيء الذي لاحظته مع إغلاق الصالات الرياضية وممارسة الناس للتمارين الرياضية من المنزل، هو زيادة الإصابات بالتهاب اللفافة الأخمصية والتهاب الأوتار، لأنهم يمارسون تمارينهم الرياضية دون ارتداء أحذية مناسبة، فهم يشعرون بعدم الحاجة إليها لأنهم في المنزل«. وفي الأحوال العادية قد يكون البقاء حافي القدمين أمراً جيداً إذا كنت تجلس خلف المكتب لوقت طويل، ولكن إذا كنت مضطراً للوقوف أمام جهاز الكمبيوتر أو التحرك باستمرار، فأنت بحاجة إلى حذاء مناسب يدعم قدميك، فهناك 26 عظمة في القدم.

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