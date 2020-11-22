مخاطر كبيرة للسجائر الإلكترونية على خلايا الرئة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت أبحاث جديدة أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة كما هو شائع، بل إن بإمكانها إلحاق ضرر كبير بخلايا الرئة.

ووجد البحث الذي نشر في دورية «Thorax» أن الدخان المتصاعد من السجائر الإلكترونية قد يسبب الالتهابات ويضعف نشاط البلاعم السنخية، وهي الخلايا التي تزيل جزيئات الغبار والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية.

وقال الباحثون إن بعض الآثار مشابهة لتلك التي تظهر لدى مدخني السجائر التقليدية والأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وقال البروفيسور ديفيد تشيتكيت، المعد الرئيسي للبحث، من جامعة برمنغهام، لجريدة ميرور البريطانية إن السجائر الإلكترونية تحتوي بالتأكيد على مواد مسرطنة أقل من تلك التي تحتويها السجائر التقليدية، «إنها أكثر أماناً في ما يتعلق بمخاطر الإصابة بالسرطان، ولكن إذا استخدمت على مدى 20 أو 30 عاماً، فهذا يمكن أن يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو ما نحتاج إلى معرفته». وأضاف: «لا أعتقد بأن السجائر الإلكترونية أكثر ضرراً من السجائر العادية، ولكن يتعين الحذر».

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