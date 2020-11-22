عوامل شائعة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى

المصدر: دبي – البيان الصحي

تتكون حصوات الكلى عندما يتجمع عدد من العناصر مثل الكالسيوم أو حمض البوليك معًا في البول، ويرجح حدوث الإصابة بها إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا، فنحو 40٪ من الذين يعانون من الحصوات لديهم تاريخ عائلي، وثمة عوامل شائعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى وفقاً لـ«هيلث ميدكال جورنال».

- الوراثة:

التاريخ العائلي له دور مهم في تكوين حصى الكلى وبنسبة تقدر بـ 40%

- النظام الغذائي:

يمكن أن تؤثر نوعية الغذاء على الإصابة بحصوات الكلى

النظام الغذائي الغني بالصوديوم وقليل الكالسيوم، سيزيد من خطر الإصابة

- قلة شرب المياه:

عدم شرب كمية كافية من الماء يجعل البول أكثر تركيزًا، مما يزيد من احتمالية تكون الحصوات

ـــ الأمراض المزمن:

«السكري»: المصابون بمرض السكري من النوع 2 أكثر عرضة للإصابة مرتين إلى 3

السمنة: يؤدي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وزيادة حجم الخصر وزيادة الوزن إلى زيادة احتمال الإصابة

مرض التهاب الأمعاء:

نحو 12 % إلى 28 % من المصابين بمرض التهاب الأمعاء يصابون بحصى الكلى

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