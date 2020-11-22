حمل الهاتف الذكي لمدة طويلة قد يغير شكل اليد

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

خلصت نتائج دراسة حديثة في جامعة دايجو بكوريا الجنوبية إلى أن حمل الهاتف لمدة طويلة من شأنه أن يغير شكل اليد وذلك في تأكيد لدراسات سابقة حذرت من أضرار حمل الهواتف طويلا.

وبحسب الدراسة التي نشرتها «ديلي ميل»، فقد يؤدي حمل الهاتف لمدة طويلة إلى ظهور تشوهات في الخنصر وآلام في الإبهام وتنميل في الأصابع الثلاثية الأخرى.

وأوضحت الدراسة أن اليد البشرية ليست مهيأة أصلاً لحمل الهاتف الذكي مدة طويلة، فاستخدام الهاتف يقوم على توازن يجعل من الخنصر مثبتاً للجهاز، والإبهام محركاً للأزرار.

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