8 علامات تنذر بنقص الحديد في الجسم

المصدر: دبي - البيان الصحي

يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموغلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. وذكر موقع (هيلث أونلاين)، أنه على الرغم من وجود أنواع مختلفة من فقر الدم، إلا أن الناجم عن نقص الحديد هو الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، مرجعاً أسبابه إلى تناول كمية غير كافية من الحديد بسبب نظام غذائي لا يوفر الاحتياجات الغذائية اليومية.

أعراض:

1- الإرهاق:

الشعور بإرهاق غير عادي والتعب الشديد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا

2- الشحوب:

يعد الجلد الباهت أو اللون الباهت داخل الجفون السفلية من العلامات الشائعة الأخرى لنقص الحديد

3- ضيق في التنفس:

يمكّن الهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وعندما تكون منخفضة بسبب نقص الحديد، تكون مستويات الأكسجين أيضًا منخفضة

4- الصداع والدوخة:

يعني نقص الهيموغلوبين عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ، ما قد يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية

5- خفقان القلب:

في حالات نقص الحديد، يجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم

6- الجلد والشعر الجاف والتالف:

يتلقى الجلد والشعر كمية أقل من الأكسجين من الدم أثناء نقص الحديد

7- انتفاخ ووجع اللسان والفم:

تشمل العلامات التهاب أو الشحوب وشقوق قد تظهر في زوايا الفم

8- تململ الساقين:

المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لديهم فرصة أكبر للإصابة بمتلازمة تململ الساق

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