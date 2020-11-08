فيتامين (د) يساعد في تجنب أمراض الشتاء

المصدر: دبي - البيان الصحي

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تظهر مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بعض المشكلات والحالات الصحية كالإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي وحتى الشعور بالاكتئاب.

فيما تشير دراسات حديثة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

فوائد فيتامين د:

يقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا

يقلل من احتمالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد

يمكن أن يساعد في الحماية من الالتهابات التنفسية الحادة

مهم لوظائف الدماغ

يساعد في عدم الشعور بالاكتئاب

يعزّز الحماية من فيروس كورونا

يحمي من هشاشة العظام

يجنّب كبار السن التعرض للكسور

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