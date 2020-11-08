فحص ضروري بدءاً من عمر الـ 40 عاماً

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّرت الجمعية الألمانية لأطباء العيون من أن عدم علاج الغلوكوما أو ما يعرف بالمياه الزرقاء قد يصيب العين بالعمى. ونصحت الجمعية الألمانية حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية «د ب ا» بإجراء فحوصات وقائية منتظمة لاكتشاف المرض مبكراً، حيث يصعب اكتشاف المرض بشكل مبكر، نظراً لعدم تضرر الرؤية المركزية.

ويعتمد الكشف الوقائي على فحص رؤوس العصب البصري في العينين وقياس ضغط العين، وأوصت الجمعية الألمانية بإجراء هذا الفحص المنتظم بدءاً من عمر 40 عاماً، ثم يُكرر كل 5 سنوات بعد ذلك، وبدءاً من عمر 60 عاماً يتم الفحص كل سنتين إلى 3 سنوات.

وفي حالة وجود عوامل خطر كإصابة أحد الأقارب بالغلوكوما وزيادة ضغط العين، فإنه يجب إجراء الفحص بدقة، ومن عوامل الخطورة الأخرى قصر النظر، الذي لا يقل عن 4 ديوبتر، بالإضافة إلى وجود ترسبات على العدسة وفي زاوية العين.

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