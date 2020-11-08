توصية بالتوقف عن التدخين قبل جراحة مفصل الركبة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أوصت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث بالتوقف عن التدخين قبل وبعد جراحات مفصل الركبة والورك الاصطناعي؛ نظراً لأن النيكوتين يرفع خطر حدوث اضطرابات شفاء الجروح.

ولتجنب هذا الخطر ينبغي التوقف عن التدخين قبل الخضوع للجراحة بنحو 6 أسابيع، ومثلها بعد الجراحة أيضاً.

كما أن ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية في حدود الممكن تساعد على تجهيز الجسم للجراحة. ووفق وكالة «د ب أ» من المهم أيضاً إنقاص الوزن قبل الجراحة؛ كما ينبغي ضبط مستوى السكر بالدم بالنسبة لمرضى السكري.

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