وفاة الكاتب والفكاهي الروسي البارز ميخائيل جفانيتسكي

المصدر: أ ف ب

توفي الجمعة عن 86 عاماً الكاتب الروسي ميخائيل جفانيتسكي الذي يُعتبر من أهم في كتّاب القصّة الساخرة السوفياتية.

واشتهر جفانيتسكي بكتاباته الساخرة اللاذعة، ويحفظ الروس عن ظهر قلب عدداً من عباراته والأمثال والحكم الواردة في مؤلفاته.

ومن هذه العبارات مثلاً: "السخرية منك ليست مشكلة. الأسوأ هو البكاء عليك"، و"في الحياة، ثمة دائماً مكان لعمل بطوليّ. المهمّ أن يبقى المرء أبعد ما يمكن عن هذا المكان".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تعزية إلى عائلة الراحل لاحظ فيها أنه "كان يتقن التحدث عن أمور مهمة وجدية بطريقة فكاهية، وكنا نحبه كثيراً لهذا السبب في روسيا وفي الكثير من الدول الأخرى". ورأى في رحيله "نهاية مرحلة بأكملها".

وكان جفانيتسكي قرر في مطلع السنة الحالية عدم الاستمرار في تقديم عروض ساخرة فردية على المسرح، والاكتفاء بالكتابة، منهياً بذلك مسيرة 50 عاماً على الخشبة.

تجدر الإشارة إلى أن جفانيتسكي من مواليد أوديسا في أوكرانيا، وهو درس الهندسة في الأصل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "السخرية صنعت حكمة الكثيرين"، مؤكداً أنه "من أشدّ المعجبين بقوة فكر" جفانيتسكي.

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