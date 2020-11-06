العثور على سلحفاة صفراء نادرة في الهند

المصدر: وكالات

عثر على سلحفاة غريبة الشكل تتميز بلون أصفر براق داخل بركة بإحدى قرى غرب البنغال في الهند.

ويعاني هذا الحيوان النادر من نوع من "الألبينية" "المهاق" والذي يؤثر على لون الجلد، وجرت مقارنة شكل هذه السلحفاة عبر شبكة الإنترنت بقطعة جبن ذائبة فوق قطعة من البرغر. وتنتمي السلحفاة إلى نوع نادر من السلاحف يطلق عليه "السلحفاة الهندية".

ونشر عالم الأحياء سنيها دهاروادكا صوراً للسلحفاة عبر "تويتر" وطرح تفسيرين محتملين للونها الغريب. وأشار إلى أن هذا النمط "الألبيني" بلونه الأصفر المميز، ربما يعود إما إلى تحور جيني أو عيب خلقي بسبب غياب صبغة التيروزين، بحسب صحيفة " الشرق الأوسط".

يذكر أن السلحفاة الهندية، والتي عادة ما تتميز باللون الأخضر، تعيش في جنوب آسيا ويتراوح طولها بين 9 و14 بوصة. وفي أغسطس، عثر على حيوان مشابه من نفس النوع في نيبال. في ذلك الوقت، عقدت مقارنة بين هذا الحيوان والتجسيد الميثولوجي للإله الهندوسي فيشنو.

ويمثل هذا الحدثان المرتين الخامسة والسادسة فقط لمشاهدة حالة "ألبينو" لحيوان من هذا النوع.

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