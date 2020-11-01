10 عادات يومية تسبب الشعور بالإرهاق

المصدر: دبي - البيان الصحي

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يعاني كثيرون من التعب والإرهاق طوال الوقت دون معرفة السبب، إلا أن بعض العادات اليومية يمكن أن تكون وراء شعورهم هذا، وبحسب موقع باور أوف بوسيتيفيتي، هذه أهم العادات التي قد تسبب الإرهاق:

1- الأفكار السلبية:

فهي تدفع لرؤية الحياة من خلال عدسة سلبية تشعر بالخوف والغضب

2- إهمال الرياضة:

الجلوس لوقت طويل دون ممارسة النشاطات البدنية يجعلك تشعر بالخمول

3- قلة النوم:

تقلل من مستوى الطاقة وتجعل الشخص متعباً طوال الوقت

4- النظام الغذائي:

تناول نظام غذائي سيئ يسبب زيادة الوزن ما قد يؤثر على مستوى الطاقة

5- التوتر:

يسبب التوتر شعوراً بالإجهاد والتعب العقلي والجسدي

6- البدانة:

زيادة الوزن، تؤدي إلى الشعور بالتعب، لأن حمل الوزن يضغط على المفاصل والقلب

7- البقاء في المنزل:

يؤثر قضاء الكثير من الوقت داخل المنزل على الطاقة ويجعل الشخص يشعر بالخمول

8- عدم شرب الماء:

يمكن أن يؤدي إلى نوبات من انخفاض مستويات الطاقة والإرهاق

9- إغفال وجبة الفطور:

تخطيها يخفض مستويات السكر في الدم ويؤدي إلى التعب

10- ممارسة عمل تكرهه:

يستنزف العمل الذي لا تشعر فيه بالراحة طاقتك ويسلب السعادة

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