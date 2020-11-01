«سكري» النوع الأول قد يصيب الجنين

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أن مرض السكري من النوع الأول يمكن أن يصيب الأجنة وهي لا تزال في الأرحام.

وكان الخبراء يعتقدون أن الإصابة بهذا النوع من السكري، هي حالة مناعية ذاتية، قد تحدث للأطفال في حال كانوا أكبر من 6 أشهر وليس قبل ذلك.

وحسب ما جاء في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، شملت الدراسة التي أجرتها جامعة إكسيتر مشاركة أكثر من 400 طفل مصاب بالسكري، وأثبتت النتائج أن الأطفال يمكن أن يُصابوا بالمرض قبل عمر 6 أشهر. ولاحظ الباحثون أن إصابة الأطفال بالسكري يمكن أن تحدث حتى لو لم يصابوا بطفرة جينية تسبب الإصابة بالمرض، وهذه تعد سابقة من نوعها؛ لأنها المرة الأولى التي تظهر فيها حالة مناعة ذاتية لا تنتج عن أي طفرات جينية في أطفال في هذه السن الصغيرة.

وقالت الدكتورة إليزابيث روبرتسون مديرة الأبحاث في مؤسسة السكري في الولايات المتحدة وأحد أعضاء فريق الدراسة: هذه النتائج المهمة تغير إدراكنا وفهمنا لـ: متى قد يحدث المرض، ومدى تطوره.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز