الحمل والولادة قد يسببان الاكتئاب للرجال
أظهرت دراسة جديدة في نيوزيلندا أن بعض الرجال يصيبهم الاكتئاب أثناء وبعد فترة حمل شريكات الحياة. ووجد الباحثون في الدراسة التي شملت نحو 4000 رجل أن نحو 6% ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب في إحدى المراحل خلال فترة الحمل أو في الأشهر التسعة التالية للولادة. وقالت ليزا أندروود من جامعة أوكلاند: «أعتقد أن من المهم للأزواج إدراك إمكانية أن يُصاب أي منهما بالاكتئاب، وأن يطلبوا العون والمساندة». وكتبت أندروود وزملاؤها في الدراسة التي نشرت بدورية «غاما» للطب النفسي، أن 9% من الرجال يعبرون عن إصابتهم بالاكتئاب في إحدى مراحل حياتهم، وأن نحو 3% ذكروا مرورهم بنوبة اكتئاب في العام الأخير.
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