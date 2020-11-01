الحمل والولادة قد يسببان الاكتئاب للرجال

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة جديدة في نيوزيلندا أن بعض الرجال يصيبهم الاكتئاب أثناء وبعد فترة حمل شريكات الحياة. ووجد الباحثون في الدراسة التي شملت نحو 4000 رجل أن نحو 6% ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب في إحدى المراحل خلال فترة الحمل أو في الأشهر التسعة التالية للولادة. وقالت ليزا أندروود من جامعة أوكلاند: «أعتقد أن من المهم للأزواج إدراك إمكانية أن يُصاب أي منهما بالاكتئاب، وأن يطلبوا العون والمساندة». وكتبت أندروود وزملاؤها في الدراسة التي نشرت بدورية «غاما» للطب النفسي، أن 9% من الرجال يعبرون عن إصابتهم بالاكتئاب في إحدى مراحل حياتهم، وأن نحو 3% ذكروا مرورهم بنوبة اكتئاب في العام الأخير.

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