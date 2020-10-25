6 أسباب لظهور الهالات السوداء تحت العين

المصدر: دبي – البيان الصحي

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تسبب الهالات السوداء في ظهور الجلد بلون غامق تحت العين، وغالباً ما تحدث نتيجة لترقق الجلد، ما يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحاً، ويمكن أن يؤدي انتفاخ العين إلى ظهور ظلال داكنة تحت العينين، كما يمكن أن تحدث الهالات السوداء لأسباب عديدة، وقد تكون مرتبطة بمشكلات صحية، ويمكن أن تكون أيضاً سمة وراثية، تظهر في مرحلة الطفولة، وتزداد سوءاً مع التقدم في العمر.

1 - قلة النوم

تسبب قلة النوم شحوب البشرة، وهو ما يجعل الأوعية الدموية تحت الجلد أكثر وضوحاً، وللسيطرة على ذلك يجب النوم بين 7-8 ساعات ليلاً.

2- الشيخوخة

مع التقدم في السن، تبدأ الأنسجة المحيطة بالعين في الترقق، ما يجعلها تبدو منتفخة، ويمكن علاج الأمر عن طريق الفيلر والعلاج بالليزر.

3- الحساسية

يمكن أن تتسبب الحساسية وجفاف العين في ظهور الهالات السوداء، ويساعد تناول مضادات الهيستامين في تقليل أعراض الحساسية.

4- الوراثة

ثمة ارتباط للهالات السوداء بالأسباب الوراثية ويمكن معالجة الأمر من قبل طبيب الأمراض الجلدية.

5- نقص الحديد وفقر الدم

يحدث فقر الدم بسبب عدم كفاية كمية خلايا الدم الحمراء، حيث لا تستطيع خلايا الدم مد أنسجة الجسم بالأكسجين، ويمكن علاج فقر الدم بنظام غذائي صحي غني بالحديد.

6- التدخين والكحول

يزيد التدخين وتناول الكحول من الهالات السوداء، حيث يعملان على جفاف الجلد.

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