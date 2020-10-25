العمر الأفضل للإنجاب عند الرجال تحت الـ50

المصدر: دبي – البيان الصحي

قدم أطباء من مركز بوسطن الأمريكي للعلوم نتائج دراسة تبين العمر الذي لا يُنصح الرجال بعده بالإنجاب.

وتوصل الأطباء لتلك النتائج التي قدموها لمجلة الجمعية الأمريكية للطب الإنجابي، مؤخراً، بعد دراسة قاموا خلالها بمقارنة 3532 صورة شعاعية تظهر تطور الأجنة عند 527 عائلة، حيث تبين أن نمو أجنة النساء اللواتي كان أزواجهن أكبر من 50 عاماً أبطأ بمعدل 35% من أجنة النساء اللواتي حملن من رجال بعمر 35 سنة أو أصغر.

وفي نفس السياق كانت دراسة قام بها خبراء من مركز Weill Cornell Medicine قد أشارت سابقاً إلى أن الحيوانات المنوية عند الرجال تصاب بطفرات تؤثر على قدراتها على تخصيب البويضات مع التقدم بالعمر، وهذه الطفرات لوحظت بشكل واضح عند الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 55 عاماً.

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