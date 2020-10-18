القراءة تقلل مخاطر الأمراض العقلية لدى الأطفال

المصدر: دبي _ البيان الصحي

كشف بحث بريطاني أن الأطفال الذين يستمتعون بالقراءة والكتابة في أوقات فراغهم، لديهم ثلاثة أضعاف الفرصة للتمتع بصحة عقلية أفضل من أقرانهم الذين لا يخصصون وقتاً للقراءة أو للكتابة.

وأشار البحث الذي أجرته المنظمة الخيرية «الصندوق القومي للقراءة» في بريطانيا، ونشرت صحيفة «ذي إندبندنت» نتائجه، إلى أن الأطفال الذين لا يقرأون أو لا يمارسون الكتابة، أكثر عرضة لمواجهة مشكلات في الصحة الذهنية.

استبيان

واعتمد البحث على استبيان شارك فيه نحو 50 ألف طفل، وأوضحت نتائجه أن نحو 40.3 في المئة من الأطفال الذين يمتلكون مهارات قراءة فوق المتوقع، يتمتعون بمستوى عالٍ من الصحة العقلية، مقارنة مع 13.1 في المئة من الأطفال الذين أظهروا مهارات قراءة أقل من المتوقع.

وعلق جوناثان دوغلاس مدير «الصندوق القومي للقراءة» على نتائج البحث بقوله: «يواجه الأطفال والشباب هذه الأيام ضغوطاً كثيرة في المدرسة وفي البيت وفي حياتهم الاجتماعية، ولذلك من الضروري أن نساعد أطفالنا على تنمية المرونة اللازمة للتأقلم مع تحديات الحياة. وكما يظهر آخر بحث لنا فإن الاستمتاع بالقراءة والكتابة له فوائد كبيرة جداً، فهو يمكّن الأطفال من التفوّق واللمعان في المدارس، ولكن أكثر من ذلك تلعب القراءة والكتابة دوراً حيوياً في دعم الأطفال لحياة عقلية سليمة.

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