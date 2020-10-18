عوامل شائعة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

المصدر: دبي - البيان الصحي

حصوات الكلى كتل صغيرة مؤلمة من المعادن تتشكل في المسالك البولية، وتتكون عندما يتجمع عدد من العناصر مثل الكالسيوم أو الأكسالات أو حمض البوليك معًا في البول، وثمة عوامل عدة وشائعة تزيد من خطر الإصابة بها.

- العوامل الوراثية: إذا كان هناك أحد أفراد الأسرة مصابًا بها أيضًا، فنحو 40٪ من الذين يعانون من الحصوات لديهم تاريخ عائلي.

- النظام الغذائي: فعدم شرب كمية كافية من الماء يزيد من احتمالية تكوّن الحصوات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم وقليل الكالسيوم، سيزيد ذلك من الخطر.

- توقف التنفس أثناء النوم والزهايمر.

أسباب تضاعف احتمال الإصابة:

السكري: الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع 2 أكثر عرضة للإصابة مرتين إلى 3 مرات

السمنة: يؤدي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وزيادة حجم الخصر، والوزن، إلى ارتفاع احتمال الإصابة بحصوات الكلى.

التهاب الأمعاء: نحو 12 % إلى 28 % من المصابين بمرض التهاب الأمعاء معرضون للإصابة.

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