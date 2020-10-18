ارتباط بين اللحوم المصنعة وسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان الصحي

ربطت مراجعة لعدة دراسات تناول اللحوم المصنعة (مثل النقانق، اللحوم المقددة، المرتديللا) زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، إذ بينت أن النساء اللواتي يتناولن هذه الأطعمة كان لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى 9 % عند مقارنتهن مع اللواتي لا يتناولن هذه الأطعمة بشكل متكرر.

وجمع الباحثون بيانات من 16 دراسة قائمة على الملاحظة المرتقبة لارتباط اللحوم المصنعة بسرطان الثدي للقيام بهذه المراجعة.

ووجد وا أن الاستهلاك المرتفع من اللحوم المصنعة (ما متوسطه 25 إلى 30 جراماً في اليوم) كان مرتبطاً بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي 9 % عند المقارنة مع من استهلكوا كميات أقل (من 0 إلى 2 غرام).

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