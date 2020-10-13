إعلامي مشهور يتناول لحم الحمير لمدة 15 سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف الإعلامي المصري محمود سعد بأنه ظل مدة طويلة من عمره يتناول لحم الحمير، إذ كانت والدته تطلب من أحد الجزارين أن يصنع لها ولأبنائها "كفتة أرز" بسبب انشغالها بالعمل في جريدة "روز اليوسف".

وقال سعد، خلال فيديو نشره على قناته في موقع "يوتيوب"، إن والدته، بعد 15 سنة من التعامل مع هذا الجزار، اكتشفت أنه يستخدم لحم الحمير، وذلك حين افتضح أمره وتم إغلاق المحل، مضيفاً: "يعني أنا أكلت لحم حمير لمدة 15 سنة".

يُذكر أن محمود سعد بدأ تجربة جديدة بنشر سلسلة فيديوهات بعنوان "أيام"، يروي فيها حكايات من حياته المهنية والشخصية، إلى جانب تقديمه برنامج "باب الخلق" على شاشة قناة "النهار".

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