9 عادات يومية تهدد جهاز المناعة

المصدر: دبي - البيان الصحي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يعتبر الجهاز المناعي خط الدفاع الأول والدرع الواقي ضد الفيروسات والعدوى التي نتعرض لها طوال الوقت. ويرتبط الجهاز المناعي ارتباطاً وثيقاً بالعادات والممارسات التي يقوم بها الجسم، وبعيداً عن الأطعمة العديدة التي قد تؤذي مناعة الجسم، فإن هناك مجموعة من العادات اليومية التي تؤثر بالسلب على مناعة جسمك، وتضره ضرراً بالغاً، وفق ما ذكر موقع «بولدسكاي» المعني بالشؤون الصحية.

- السهر لوقت متأخر يدمر جهاز المناعة

- إهمال النظافة الشخصية يعرض الجسم للجراثيم الخطيرة

- المشاركة في استخدام الأدوات مع الأخوات أو الأصدقاء

- التناول المفرط للسكر

- إهمال شرب الماء يؤدي إلى مشاكل وعواقب وخيمة

- التواجد بمكان به مدخنون فالتدخين السلبي يكبح الجهاز المناعي

- تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون الضارة والزيوت غير الصحية

- الإفراط في شرب الكافيين

- عدم استخدام الكريمات الواقية من الشمس

أسباب أمراض المناعة الذاتية:

عدوى بكتيرية أو فيروسية

بعض الآثار الجانبية من بعض الأدوية

السموم الكيماوية

الملوثات البيئية

80 نوعاً من أمراض المناعة الذاتية المحتملة

أشهر أمراض المناعة الذاتية:

التهاب المفاصل الروماتويدى

الذئبة الحمراء

التهاب القولون التقرحي

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز