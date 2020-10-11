عربات الأطفال مخاطر على أدمغة الرضع

أفادت دراسة حديثة لجامعة بريطانية، بأن عربات الأطفال تعرضهم لنسبة كبيرة من التلوث، تفوق ما يتعرض له الكبار، حيث يحتوي هذا التلوث على مستويات عالية من المعادن السامة، التي تعرض الرضع لمخاطر عدة. ووفقاً لسكاي نيوز، وجدت الدراسة أن الرُضع يتعرضون لهواء ملوث وهم داخل عربة الأطفال التي يدفعها الآباء لأنهم أقرب إلى الأرض، وبالتالي فهم معرضون أكثر لعوادم السيارات التي تلوث الهواء.

فمستويات التلوث تكون أكبر في الهواء القريب من سطح الأرض، وخاصة على مسافة أقل من المتر، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لما يصل إلى 60 في المئة من الهواء الملوث بالجسيمات الدقيقة مقارنة بالبالغين.

ضعف

وقال الباحثون في المركز العالمي لبحوث الهواء النظيف، في جامعة «سري»، إنه نظراً لمدى ضعف الرضع بسبب أنسجتهم وأنظمة المناعة وعملية تطور الدماغ في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم، فإن تعرضهم لهذه المستويات الخطيرة من التلوث يثير القلق بشدة.

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