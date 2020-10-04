نصائح للحفاظ على صحة الرئتين

المصدر: دبي- البيان الصحي

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تكمن وظيفة الرئتين الرئيسة في العمل على توصيل الأكسجين إلى كل خلية في الجسم، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون والناتج من قيام الخلايا بوظائفها اليومية، وذلك من أجل البقاء على قيد الحياة.

خطوات للمحافظة على الرئة:

1 - ممارسة التنفس العميق، إذ يساعد على الاقتراب من القدرة الكاملة للرئتين ولتحقيق ذلك ينصح بـ:

- اعمل على استرخاء الرقبة والكتفين

- ابق فمك مغلقاً، واستنشق الهواء ببطء لدقيقتين

- جعد شفتيك كما لو كنت ستصفر

- قم بعملية الزفير ببطء عن طريق نفخ الهواء من خلال شفتيك من العد لأربعة

2 - شرب الماء، إذ يساعد في الحفاظ على بطانة الغشاء المطاطي للرئتين

3 -الوقاية من العدوى وذلك باتباع الآتي:

- غسل اليد دائماً بالماء والصابون

- الحفاظ على صحة الفم واللثة وذلك بتنظيف الأسنان يومياً

- ترك مسافة كافية بينك وبين أي شخص مصاب بعدوى

- إذا مرضت ابق في المنزل لتنال قدراً كافياً من الراحة

- الفحص الدوري، لأنه يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض وخصوصاً أمراض الرئة

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