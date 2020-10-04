المصدر: دبي- البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة في علم الأعصاب نشرتها «جورنال أوف نيورولوجي» أن العسراوي أقل إصابة بالتهاب المفاصل، ولاحظ فريق البحث أن استخدام اليد اليسرى يرتبط بقوة التواصل بين فصّي الدماغ، ما يجعل العسراويين أفضل في التعبير اللغوي مقارنة بمستخدمي اليد اليمنى.

وبينت الدراسة أن العسراوي أقل عُرضة للإصابة بالمشاكل الصحية التالية: الحموضة، والتهاب المفاصل، وضعف التوافق العصبي العضلي، الذي يؤدي إلى ارتباك الحركة. وترجع هذه الأفضلية في الوقاية من هذه المشاكل الصحية للعوامل الجينية أو الوراثية، التي تؤدي إلى استخدام اليد اليسرى.

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