الأطفال مصابو نزلات البرد سابقاً لديهم أجسام مضادة لـ«كورونا»

المصدر: (دبي – البيان)

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين أصيبوا بنزلات البرد سابقًا، لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا تمنعهم من الإصابة بحالة MIS-C. وترتبط هذه الحالة بالإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال، وتعرف علميًا باسم متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال، وتوصلت الأبحاث إلى أن MIS-C تختلف عن «كوفيد 19» ومرض كاواساكي.

وتشمل أعراضها الطفح الجلدي والحمى وآلام البطن، والتهاب الملتحمة والسعال والصداع. وخلال الدراسة، قارن العلماء من معهد كارولينسكا في السويد بين الأصحاء، والذين يعانون من حالة MIS-C، وتبين أن الأطفال الذين يعانون من الحالة يفتقرون إلى الأجسام المضادة ضد نزلات البرد.

وحسب «ديلي اكسبرس»، توصل الباحثون إلى أن الأجسام المضادة التي يتم الحصول عليها بعد نزلات البرد، تلعب دورًا كبيرًا بالتحكم في تطور MIS-C .

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