العدسات اللاصقة أمام شاشة الكمبيوتر تسبب الجفاف

المصدر: (دبي – البيان الصحي )

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون، أن وضع عدسات لاصقة أثناء العمل أمام شاشة الكمبيوتر يتسبب في تعرض العيون لجفاف حاد.

وأوضحت الرابطة أن سبب ذلك الانخفاض الشديد في الرَمش الطبيعي للعين أثناء النظر إلى الشاشة، والذي يمد العين بالمادة الدمعية الكافية.

وعادة ما ترمش العين أثناء الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر بمعدل خمس مرات أقل، من المعدل الطبيعي.

ولمواجهة ذلك يجب استخدام قطرة عين مخصصة لترطيب العدسات، أو استخدام عدسات مصنوعة من مواد تحفظ رطوبة العين بشكل جيد.

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